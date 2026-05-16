Weeronline: zonnig en warm weer komt eind mei en begin juni terug

HOUTEN (ANP) - De komende vier weken is het vaker warm en droger dan normaal. De kans op zomerse dagen, waarop de temperatuur minimaal 25,0 graden bedraagt, neemt volgens Weeronline toe.

De wisselvallige dagen die afgelopen week voorbijkwamen, zijn ook komende week nog aanwezig. Regenbuien trekken dagelijks over het land, maar de temperatuur gaat wel al geleidelijk omhoog. Woensdag tikt het kwik de 20 graden aan, verwacht het weerbureau. Vanaf donderdag wordt het stabieler en blijft het waarschijnlijk een tijd droog, waarbij er veel ruimte is voor de zon.

Over de laatste week van mei is volgens Weeronline nog grote onzekerheid. "De kans is nu het grootst op droger en warmer weer dan normaal. Maxima van 18 tot 21 graden zijn normaal aan het einde van mei, dus als de temperatuur daar nog boven komt is het vaak heerlijk weer." Het is daarbij waarschijnlijk ook nog vaak droog en zonnig.

Juni begint ook droger en warmer dan normaal. De temperatuur komt veelal boven de 20 graden uit en zelfs mogelijk boven de 25.