Worden we écht alerter van cafeïne of is er sprake van een placebo-effect?

Velen zweren erbij: ze zijn pas echt wakker na het eerste kopje koffie in de ochtend. Maar klopt dat eigenlijk wel, of dénken ze dat alleen maar?

Volgens Portugees onderzoek is het vooral dat laatste. De onderzoekers lieten de ene groep proefpersonen supplementen met cafeïne innemen, terwijl de andere groep dezelfde hoeveelheid cafeïne binnenkreeg in een kop koffie.

Op fMRI-scans was vervolgens iets bijzonders te zien: de prefrontale cortex, het hersengebied dat verantwoordelijk is voor doelgericht handelen, het werkgeheugen, plannen en emoties reguleren, lichtte alleen op bij de koffiedrinkers. Het lijkt er dus op dat de ervaring van het koffiedrinken je alerter en productiever maakt en niet de cafeïne. Dan zou immers ook bij de groep die de supplementen kreeg dit hersengebied actiever moeten worden.

"Met name de toename van de connectiviteit in het frontale executieve netwerk, mogelijk verantwoordelijk voor het effect van koffie op de alertheid en het probleemoplossend vermogen, lijkt niet alleen veroorzaakt te zijn door de cafeïne, maar tevens door andere substanties in de koffie”, stelt professor Patrick Cras van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in het AD.

Dat we zoveel 'wakkerder' worden van koffie is dus in ieder geval deels te verklaren door het placebo-effect. "Mensen hebben structuur nodig om aan hun dag te beginnen, het zetten van koffie hoort daar zeker bij", aldus professor Cras.

Bron: AD