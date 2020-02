Davide, de verloofde van Thierry, vindt zichzelf net zo mooi als Maxima

Davide Heijmans ziet Prinsjesdag voor de toekomst helemaal zitten. Thierry Baudet, haar verloofde, als premier en dan Maxima en zijzelf als mooie vrouwen. ‘Het zou mooi zijn als Thierry minister-president wordt en ik hem dan mag ondersteunen,’ vertelt de 24-jarige Davide aan Story. ‘Dan hebben we naast Máxima eindelijk nóg een vrouw om naar te kijken. Maar ik word niet voorbereid op een eventuele rol als first lady. Ik ben daar ook niet mee bezig. Ik zie wel hoe het loopt.’ Davide is studente psychologie en daarnaast is ze werkzaam als freelance fotograaf. “Ik ben over een half jaar klaar met mijn studie psychologie. Daarna ga ik fulltime aan de slag met fotografie. ‘Thierry en ik hebben nog geen huwelijksdatum gepland,’ laat Davide weten. ‘Maar we zijn al wel met de voorbereidingen bezig. We gaan niet stiekem trouwen en kondigen ons huwelijk van tevoren aan. Het moet natuurlijk wel groots gevierd worden. We weten nog niet of we in Nederland of in het buitenland gaan trouwen.’ Omdat de 37-jarige Thierry dertien jaar ouder is dan zijn verloofde en er nooit een geheim van heeft gemaakt graag kinderen te willen, ligt een zwangerschap van Davide na hun ongetwijfeld romantische jawoord in de lijn der verwachting. ‘Ja, ik wil kinderen met Thierry. Natuurlijk,’ zegt Davide vol overtuiging. ‘Nee, het is niet zo dat mijn carrière voorrang heeft. Familie is voor mij het allerbelangrijkste.’