Piek in verkoop seksspeeltjes: “Mensen proberen het nu thuis leuk te maken”

In tijden van corona vermaakt iedereen zich thuis op zijn manier. De een laaft zich aan ouderwetse bordspelletjes, de ander besluit nu echt te gaan hardlopen. En weer een ander zoekt zijn vertier in seksspeeltjes. Een van de belangrijkste retailers op dit gebied meldt een verdubbeling van de verkopen in de laatste drie weken.

“De verkoop stijgt nog steeds. Mensen proberen het nu thuis zo leuk mogelijk te maken. Er komen gemiddeld zo’n tweeduizend extra bestellingen per dag binnen. Normaal gesproken zien we in maart en april dalende bestedingen. Nu zien we een omzetgroei van gemiddeld 94 procent. Op één dag was het zelfs 162 procent’’, aldus EDC-directeur Eric Idema, eigenaar van webshops als EasyToys en Pabo.nl tegen het AD. Vooral de verkoop van levensechte sekspoppen, glijmiddelen, condooms en seksspeeltjes als vibrators neemt toe.

Ook Bol.com signaleert een toename van de verkoop van seksgerelateerde producten. Zo is de verkoop van condooms met 30 procent gestegen. Verder is het op pornosites een stuk drukker dan normaal.