Door Covid stierf haar echtgenoot. Vervolgens verdween zijn lijk

Een corona-verhaal van de Wall Street Journal. Het laat zien wat er kan gebeuren als een uitbraak niet alleen de gezondheidszorg, maar ook het begrafeniswezen overvraagt

Nathaniel Hallman lag op sterven in een ziekenhuisbed van Bronx.

Mitzi, met wie hij al 42 jaar getrouwd was, legde een gehandschoende hand op zijn borst en ze voelde hoe zijn longen de strijd verloren. Door haar mondkapje zong ze ‘Walk With Me Lord’, een van zijn lievelingsliedjes. Ze zouden het zondag zingen in de Church of the Meek Baptist in Harlem.

Nu zong ze het terwijl ze hem vertelde dat ze het aankon zonder hem en dat hij het leven kon loslaten.

“Je zult op een betere plek zijn”, verzekerde ze hem. Maar dat ging even duren

Dertien dagen later werd zijn lichaam teruggevonden achterin een ongekoelde gehuurde vrachtwagen, geparkeerd in een drukke straat in Brooklyn voor de deur van een winkel met exotische lingerie.

De politie ontdekte die dag tientallen lichamen die zoek waren geraakt in huurauto’s en verspreid lagen op de vloer van een nabijgelegen uitvaartcentrum. Beelden van hulpverleners in beschermende pakken met lijken sleepten, symboliseerden al snel de wanorde op het hoogtepunt van de pandemie in New York City.

Voor de familie Hallman was dit het dieptepunt in een strijd van 5 weken om Nathaniel fatsoenlijk te begraven. Het was 17 april en de toestand in New York was op het dieptepunt. Het ziekenhuis gaf de familie een paar dagen tijd om een begrafenisondernemer en een mortuarium te vinden waar het ontzielde lichaam heen kon.

Maar ze konden geen mortuarium vinden waar nog plaats was.

De familie had de indruk dat hun Nathaniel anders begraven zou worden namens de stad op Hart Island, de dodenakker waar de stad mensen te rusten legt waar niemand voor zorgt.

Een mortuarium in New Jersey nam uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor het lichaam op zich, al zal het bedrijf dat later ontkennen.

De familie weet op zeker moment niet meer waar Nathaniel gebleven is. Het bedrijf uit New Jersey heeft hem niet. Het ziekenhuis ook niet.

Meer dan een week later wordt hij teruggevonden door de politie. Die deed een inval in het Brookly-uitvaartcentrum en trof tientallen lichamen aan die in staat van ontbinding lagen in ongekoelde huur-vrachtwagentjes en op de vloer van het nabijgelegen uitvaartcentrum. Nathaniel Hallman leek daar eerst niet bij.

Speurwerk van de politie leerde weer dagen later dat een van de lichamen die waren gevonden verkeerd gelabeld was. Het was Hallman.

Na 39 dagen kon zijn familie hem tenslotte begraven