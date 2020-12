Studie: deze karaktertrek is belangrijk voor een fijne relatie

De meesten van ons willen niets liever dan een warme, liefdevolle relatie. Natuurlijk is het dan belangrijk dat je persoonlijkheid past bij die van je partner, maar ook je eigen karakter speelt een rol, meer precies de mate waarin je beschikt over iets dat psychologen psychische flexibiliteit noemen.

Het komt erop neer dat je uitdagingen en problemen in je relatie het hoofd kan bieden door deze flexibiliteit en veerkracht. De conclusie komt voort uit een meta-analyse van 174 eerdere studies naar relaties, waar in totaal bijna 44.000 mensen aan meewerkten. “Simpel gezegd bewijst deze studie dat bewust leven en emotioneel flexibel zijn in moeilijke tijden niet alleen je eigen leven verbetert, maar ook goed is voor je relatie,” aldus psycholoog Ronald Rogge van de universiteit van Rochester.

Deze ‘mindful flexibility’ speelt ook een belangrijke rol in het gezinsleven. Het gezin functioneert beter als de leden zich flexibel en veerkrachtig kunnen opstellen. Eigenschappen die daarbij horen zijn openstaan voor nieuwe ervaringen en ook slechte gebeurtenissen kunnen accepteren. Verder is het belangrijk om bewust in het heden te leven en aandacht te hebben voor wat er nu speelt, aldus de psychologen.