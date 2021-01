Psychologen: ‘Dit jaar geen goede voornemens. Je kunt beter aardig zijn voor jezelf’

2020 is voor veel mensen moeilijk geweest. Dat is een understatement.

Je hebt misschien iemand verloren, of je bent je baan kwijt, of je bedrijf. In ieder geval je vrijheid. Je hebt stress gehad en je schrap gezet. Volgens psychologen is dat een reden om geen ‘goede voornemens’ te maken.

Meestal biedt een nieuw jaar nieuwe kansen. Maar 2021 brengt eerder meer van hetzelfde. Als je het allemaal zat bent, als je gestrest ben, of boos, om alles wat er anders was en anders zal blijven, kunnen je beter aardig voor je zelf zijn, dan jezelf nog opzadelen met de stress van voornemens

Als je aan angst en depressie lijdt, heeft je maar een beperkte hoeveelheid energie te besteden. Het aanwennen van gloednieuwe gewoonten is op dit moment misschien te veel.

In plaats van jezelf doelen te stellen voor 2021, kun je je beter concentreren op zelfcompassie. Wees aardig voor jezelf. Behandel jezelf alsof je je beste vriend bent. Zelfcompassie helpt je niet alleen om je beter te voelen, maar het leidt ook tot meer compassie voor anderen.

Probeer met zelfcompassie te oefenen in plaats van voornemens te maken. Je kunt altijd later in het jaar voornemens maken, als ons leven weer normaler is – voornemens hoeven niet op 1 januari te beginnen.