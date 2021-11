Volgens Oprah komen alle ruzies neer op drie vragen

Oprah Winfrey heeft voor haar programma's 30.000 mensen gesproken. Vaak over dingen die hen dwars zaten, of over relatieproblemen.

En vaak dus ook over ruzies. Volgens haar komen ruzies altijd voort uit drie vragen. Of het gaat om de boze partner die zich kwaad maakt dat de ander nu alweer veel later uit zijn/haar werk komt of de werknemer die kwaad is dat hij teveel werk heeft. Onder ieder conflict liggen volgens haar altijd drie basisvragen:

Heb je me gehoord? Zag je mij? Betekende wat ik zei iets voor je?

Als je het idee hebt dat de ander werkelijk begrijpt en wil kijken en luisteren wat jouw woede is, is de basis voor gesprek een feit.

In Oprah's woorden : "Probeer het met je kinderen, je man, je vrouw, je baas, je vrienden. Bevestig ze. 'Ik zie je. Ik hoor je. En wat je zegt, is belangrijk voor mij.'

Kijk dan hoe het wonder gebeurt."