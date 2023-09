Hoe je goed ruzie maakt zonder je relatie te beschadigen

Als er conflicten zijn ​​in een relatie, maken stellen vaak ruzie alsof de partner de vijand is die tot de dood bevochten moet worden. Onenigheid is belangrijk om verder te komen met je relatie – maar onder één voorwaarde.

Ruzies en conflicten in relaties zijn onvermijdelijk omdat twee verschillende mensen, vaak van verschillend geslacht en met verschillende wereldbeelden, verschillende meningen hebben.

Ze leren ons meer openheid, meer zelfkennis en empathie, meer vrijgevigheid. We krijgen meer emotionele volwassenheid, geduld, sereniteit. Dat wil zeggen, we worden fijnere, mooiere mensen als we conflicten zien als een kans voor ontwikkeling in plaats van als een machtsstrijd waarin de geliefde tot een vijand wordt gemaakt.

Relatietherapeuten George en Linda Pransky zeggen dat ze tijdens ruzies, wanneer het hoog oploopt, even pauzeren en zich afvragen: "Zijn we nog steeds vrienden?" Wat ze daarmee bedoelen is dat ze elkaar gerust stellen en er ook aan herinneren dat de ander niet de vijand is. Raak niet in de war alleen omdat je verschillende meningen hebt.

Dit werkt het beste als George en Linda Pransky na een verhitte discussie, nadat ze gekalmeerd zijn, naar zichzelf kijken, naar hoe ze hebben gehandeld, waar ze ongelijk hadden.

De snelste weg naar duidelijkheid en rust is om je hoofd leeg te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag. Waar was ik oneerlijk, waar heb ik mijn partner pijn gedaan?