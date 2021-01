Zolang duurt het voor je over je ex heen bent

Een relatiebreuk is hoe dan ook pijnlijk. Vooral als er kinderen in het spel zijn en vooral als de relatie heel lang heeft geduurd. Het kan soms jaren duren voor je daar echt over heen bent. Volgens relatie-experts is het uiteraard voor iedereen verschillend hoe veel tijd je nodig hebt, maar er zijn enkele richtlijnen.

“Sommige mensen kennen misschien de regel dat de helft van de duur van de relatie de tijd is die je nodig hebt om over je ex heen te komen”, vertelt matchmaker Kat Haselkorn. “Voor sommigen kan zo’n regel helpen om hun leven weer structuur en helderheid te geven. Maar voor veel anderen is er helaas geen exacte tijdsduur op te plakken”, aldus Haselkorn. Bovendien: wie twintig jaar bij elkaar was, heeft vast geen tien jaar nodig om over een relatiebreuk heen te komen.

Wat wel veel uitmaakt is wie het uitmaakte. “Als jij degene bent die een einde maakte aan de relatie, heb je meestal iets meer tijd gehad om te wennen aan het idee dat je geen koppel vormt met je partner. Een breuk is in het begin nooit makkelijk, maar jij hebt wel het voordeel dat je al enkele stappen verder bent dan je partner die onverwacht de breuk moet verwerken”, aldus de matchmaker.

“Degene die het uitmaakt, heeft waarschijnlijk al maanden kunnen wennen aan de nieuwe situatie, waardoor die al veel verder in het genezingsproces zit en zelfs al klaar is om verder te gaan tegen de tijd dat je werkelijk uit elkaar gaat”, vertelt datingcoach en relatietherapeute Samantha Burns. “Meteen nadat je uit elkaar gaat een Tinderprofiel aanmaken? Helemaal niets om je over te schamen. Het kan zelfs net zijn wat je nodig hebt om het hoofdstuk met je ex af te sluiten en verder te gaan.”

Het komt erop neer dat je vooral naar jezelf moet kijken. “Luister vooral naar je eigen behoeften. Als je je niet kan voorstellen dat je ooit nog met iemand zou daten, neem dan wat tijd voor jezelf. Misschien duurt het maanden, of jaren, maar tijd geneest echt alle wonden dus ooit zul je weer verliefd kunnen worden. Doe wat voor jou het best aanvoelt, of dat nu een dag is, drie weken, zes maanden of twee jaar is.”