Influencers doen alsof ze met privéjet reizen, zitten in werkelijkheid in filmstudio

Influencers doen op Instagram wanhopig hun best om waarachtig en authentiek over te komen, maar zo langzamerhand zijn het meer acteurs dan echte mensen. Laatste voorbeeld daarvan: Amerikaanse influencers huren een studio af waarin een privéjet is nagebootst. Zo kunnen ze doen alsóf ze een luxe reisje maken naar een tropisch eiland.

Al jaren huren influencers privéjets voor fotoshoots, maar in dit geval is het dus niet eens een vliegtuig, maar enkel een nagebouwde cabine die slechts een paar meter lang is. Kwestie van een paar ronde verlichte raampjes, wat hippe meubels erin en een glaasje nepchampagne in de vensterbank. De ‘privéjet’ duikt op in talloze Instagram- en TikTok-video’s en foto’s.

Nu heeft één jonge Twitteraar het bedrog onthuld. “Het is gek om te beseffen dat alles waar je naar kijkt, nep kan zijn. De setting, de kleding, de lichamen. Dit schudt mijn realiteit een beetje door elkaar”, schrijft ze.

Na een storm van kritiek aan het adres van een aantal influencers hebben enkelen het bijschrift aangepast om duidelijk te maken dat ze niet écht onderweg zijn naar de Bahama’s, maar gewoon in een donkere studio zitten.

Nahhhhh I just found out LA ig girlies are using studio sets that look like private jets for their Instagram pics. It’s crazy that anything you’re looking at could be fake. The setting, the clothes, the body… idk it just kinda of shakes my reality a bit lol. pic.twitter.com/u0RsOnyEEk