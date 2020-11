Must-see docu over ongelijkheid in onderwijs: “Het gaat er nog steeds om waar je wieg staat”

Destiny die een lager schooladvies krijgt dan Josephine, terwijl ze dezelfde citoscore hebben. Het is de realiteit in het Nederlandse onderwijs, waar de kansengelijkheid steeds verder te zoeken is. Documentairemakers Ester Gould en Sarah Sylbing laten dat zien in hun nieuwe docuserie Klassen, vanavond op NPO 1.

Plantsoenendienst

De makers hadden in 2016 veel succes met de serie Schuldig, die de werkelijkheid liet zien van mensen in geldnood. Nu zijn ze terug met een docureeks over de kansenongelijkheid in het onderwijs. Het idee ontstond door een opmerking van een juf tijdens eerdere opnames legt Ester Gould in de Volkskrant uit: “In een van onze eerste films samen volgden we Giovanni, een roodharig jongetje uit een multiprobleemgezin in Amsterdam-Noord: huiselijk geweld, schulden, alles. En er is één opmerking uit die tijd, van zijn juf, die bij ons is blijven hangen. De juf zei: ‘Het hoogst haalbare voor deze kinderen later is de plantsoenendienst’.’’ Sarah Sylbing: “Dat vonden we best schokkend, eigenlijk. Wij dachten: blijkbaar worden deze kinderen op 8-jarige leeftijd al opgegeven.”

Wat een kind werkelijk kan, wordt niet eens meer gezien. Kinderen van laagopgeleide ouders krijgen in groep 8 stelselmatig een lager schooladvies dan kinderen van hoogopgeleide ouders, ook al zijn hun prestaties gelijk, ontdekten de documentairemakers tijdens hun research.

Rijk tegenover arm

Ze merkten ook dat het veel meer op afkomst gaat dan om huidskleur. Sarah Sylbing: ‘Het gaat eigenlijk niet om zwart en wit. Het gaat om hoogopgeleide ouders en laagopgeleide ouders, om rijk tegenover arm. Je ziet het in Noord, maar je ziet het overal in Nederland: dat zijn steeds meer gescheiden werelden. Kansrijke kinderen zitten bij kansrijke kinderen op school, kansarme bij kansarme. De kinderen die thuis cito-training krijgen, gaan bij voorkeur naar een categorale havo, omdat ze daar niet kunnen afzakken. En de kinderen uit achterstandsgezinnen komen op scholengemeenschappen terecht, ook allemaal bij elkaar.’

“We ontkennen niet dat relatief veel kansarme gezinnen een migrantenachtergrond hebben en ook niet dat er racisme is in het onderwijssysteem. Maar het opleidingsniveau van de ouders is een veel bepalender factor voor de toekomst van een kind.” Ester Gould: “Het gaat er nog steeds om waar je wieg staat, veel meer dan om hoe slim je bent.”