Kerstavond: All You Need Is Love verslaat Meilandjes met ruime cijfers

Zowel RTL als SBS hebben op Kerstavond hun sterkste wapen in gezet, om zoveel mogelijk kijkers te trekken (en dus geld te verdienen)

All You Need Is Love is voor veel mensen een traditie op kerstavond. Ook gisteren was de kerstshow van Robert ten Brink oppermachtig op prime time met een score van ruim 2 miljoen kijkers (34 procent). Dat zijn er minder dan de meeste andere jaren, toen het programma meestal tussen de 2,7 miljoen en 3 miljoen scoorde.

De tweede plaats was voor NPO2 met De Slimste Mens, met 1,3 miljoen. De Familie Meiland scoorde 1 miljoen mensen