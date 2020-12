Zelfs de New York Post wil nu dat Trump verdwijnt

De New York Post, de rechts tabloid van New York, steunde Donald Trump door dik en door dun. Maar ook deze steunpilaar heeft er genoeg van. Ophoepelen, je hebt, verloren, schrijft de krant met een duidelijke voorpagina.

“If you insist on spending your final days threatening to burn it all down, that will be how you are remembered. Not as a revolutionary, but as the anarchist holding the match.”

Het is een van de vele tekenen dat de aanhang van Trump ineenstort. Ook steeds meer republikeinen en presentatoren van Fox steunen Trump niet langer.

Maar of dat goed nieuws is moet de komende 24 dagen blijken