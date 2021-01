Twitter-ban Trump werkt spectaculair tegen liegen

Volgens onderzoek van Zignal Labs daalde leugens in sociale netwerken over verkiezingsfraude met 73 procent nadat president Trump was verwijderd.

Het onderzoeksbureau meldde dat het aantal onzin berichten over verkiezingsfraude is gedaald van 2,5 miljoen tot bijna 688.000, na de permanente schorsing van de president van Twitter, volgens The Washington Post.

Twitter kondigde na het verbod van Trump aan dat het ook meer dan 70.000 accounts had verboden die verband hielden met de QAnon-samenzweringstheorie.

Facebook heeft het account van Trump voor onbepaalde tijd opgeschort tot in ieder geval de inauguratie van Joe Biden, en YouTube heeft zijn account ook tijdelijk opgeschort.