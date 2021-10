BNNVARA gaat heel veel geld verdienen met Van Nieuwkerk. En Matthijs?

Je kunt op dit moment tickets kopen voor een avond met Matthijs van Nieuwkerk in de Ziggo Dome. Kosten: tussen de 35 en 85 euro. Je koopt ze bij BNNVARA. De site is zwaarbelast, dus misschien zijn de kaarten al op. Dan komt er vast een tweede concert. Als er twee komen gaat de socialistische omroep 2 miljoen verdienen, rekent Albert Verlinden uit.

Maar publieke omroepen mogen toch geen geld verdienen aan commerciële activiteiten? Dat is zo, maar kennelijk heeft BNNVARA een geitenpaadje in de wet gevonden. Albert Verlinden in Shownieuws: “Weet je nog dat Yvon Jaspers met dat servies bij De Wereld Draait Door zat en dat niet mocht? Maar dan mag je wel een avond Ziggo Dome doen.”

“Met de Wet openbaarheid van bestuur zal moeten worden gekeken hoe dit geld achter de voordeur wordt verdeeld. Matthijs heeft nu een lager salaris. Is dit dan de compensatie dat hij dan toch…?”