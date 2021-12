Zo ziet de Boulevard-studio op het Leidseplein er nu uit

RTL Boulevard verhuisde in 2016 naar het Leidseplein in Amsterdam, omdat dat volgens RTL’s toenmalige tv-baas Erland Galjaard meer sfeer en urgentie zou uitstralen. Het bleek een levensgevaarlijk besluit.

Nu het programma weer terug is op het Media Park, blijkt dat die verhuizing totaal nutteloos was: Boulevard ziet er nog steeds hetzelfde uit en de kijkcijfers zijn even goed.

Peter van der Vorst, de huidige tv-baas van RTL, heeft voor een documentaire over Peter een kijkje genomen in de oude studio van RTL Boulevard. “Jeetje, ik krijg serieus kippenvel nu ik hier sta. Hier kleven zoveel herinneringen aan. Hele leuke, maar ook hele heftige en verdrietige natuurlijk”, zegt hij in de film die maandag wordt uitgezonden op RTL 4.

De Amsterdamse studio van RTL Boulevard was geen veilige plaats was: afgelopen zomer werd Peter R. de Vries op weg naar zijn auto vermoord.