Wilfred Genee wilde Studio Sport presenteren (maar was veel te arrogant)

Het was in de grote droom van Wilfred Genee om presentator te worden van Studio Sport. Hij heeft meerdere pogingen gedaan, maar die waren niet succesvol. Toen Kees Jansma nog de baas van de sportafdeling was bij de NOS, heeft hij Wilfred de deur gewezen.

Wilfred was onuitstaanbaar, vertelt Kees in de podcast De Leeuw Lult Verder. “Wilfred kwam binnen bij Studio Sport en hij was natuurlijk heel veel jonger dan nu, maar had toen al dat aanmatigende, wat ik nu overigens best aantrekkelijk vind van hem. Maar toen dacht ik…”

“Hij vond Mart Smeets niks, hij vond eigenlijk niemand goed en geschikt en hij zei: ‘Hier ben ik.’ Ik zei: ‘Hartstikke leuk, tot ziens en we zien elkaar wel weer.’ Het was een kort en krachtig gesprek.”

Volgens Jansma is Genee nu te vervuild door zijn associatie met VI om ooit nog voor de NOS te kunnen werken.