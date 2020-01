Varkens worden nog altijd levend gekookt in Nederlandse slachthuizen

Slachthuizen controleren niet altijd goed of varkens daadwerkelijk dood zijn. Zo kon het dat inspecteurs de afgelopen anderhalf jaar zes keer zagen gebeuren dat varkens gillend en spartelend levend werden gekookt.

Dat staat in een rapport van de Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) waarover RTL Nieuws schrijft. Er wordt volgens de inspecteurs slecht gecontroleerd of de varkens bewusteloos zijn, waardoor ze soms levend worden geslacht.

Een inspecteur schrijft: “De varkens moeten in dit stadium dood zijn. Ik zag een varken de broeibak inzakken en onderdompelen in het hete water van circa 60 graden. Het dier bleef zodanig tekeer gaan dat het water over de broeibak gutste.”

Ook de dieren die daarna aan de beurt waren, waren niet dood. “Ik zag verschillende varkens nog stampen met hun achterpoten,” klinkt het. “Ik zag ook dat een varken de kop wat achterover gooide en hevig begon te spartelen. Het dier was nog in leven.”

Het is niet de enige misstand die de inspecteurs aantroffen. Zo was er ook eens een varken in de kadaverbak gedumpt dat nog in leven was. Andere varkens stonden in hun eigen mest en urine, waardoor ze ontstekingen kregen en niet meer op hun poten konden staan.