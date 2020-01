Extreem hoge luchtdruk in Nederland: Wat merk je daar van?

In delen van Nederland sneuvelt een meteorologisch record vandaag: er is nog nooit zo’n hoge luchtdruk gemeten.

Wie een barometer thuis heeft, kan zien dat de luchtdruk vandaag tussen de 1046 en 1048 hectopascal (hPa) ligt. Volgens Weerplaza-meteoroloog Raymond Klaassen is dat ‘de hoogste waarde die ze ooit op hun barometer hebben afgelezen’. In Flevoland en in het zuiden van het land zijn er records gesneuveld, maar landelijk blijft het record staan op 1053 hPa, dat werd gemeten op 23 januari 1907. Het KNMI registreerde op 26 januari 1932 de hoogste luchtdruk met 1050,0 hPa in De Bilt.

Wat je daarvan merkt? “Er is weinig beweging in de atmosfeer, dus het weerbeeld is gedurende de dag hetzelfde’’, verklaart Klaassen tegen het AD. “Overigens betekent het niet per se dat het een stralende dag is. Het kan ook de hele dag bewolkt zijn.’’

Sommige mensen kunnen er last van krijgen. “Er zijn geluiden dat zo’n extreem hoge luchtdruk kan leiden tot hoofdpijn. Dat zou dan bij hypergevoelige mensen het geval zijn. Maar of daar medisch bewijs voor is, dat weet ik niet.’’

Nog een opvallend verschijnsel: water kookt minder snel bij een hoge luchtdruk. “Het is zo dat bij een luchtdruk van 1050hPa je een graadje meer nodig hebt om water te laten koken. Dat gebeurt dan ‘pas’ bij 101 graden Celsius. Of het bij een lage luchtdruk juist weer sneller gaat weet ik niet,’’ aldus Klaassen.