Eerste hittegolf deze week

Het is bijna zeker dat — minstens lokaal — deze week zal worden voldaan aan de voorwaarden voor een hittegolf. Er is officieel sprake van een hittegolf als op vijf dagen achterelkaar de temperatuur op 25 graden of meer uitkomt en het op drie willekeurige dagen ook meer dan 30 graden wordt.

In het oosten en zuiden van Nederland zal het vermoedelijk drie dagen — donderdag, vrijdag en zaterdag — boven de 30 graden zijn, mogelijk zelfs 32.

De dagen daarvoor en de week er na zullen ook in het hele land zonnig en vrijwel droog zijn: zomer