Dolfijnen zijn superslim: ze leren van vrienden hoe ze gereedschap moeten gebruiken

Dolfijnen behoren tot de slimmerds van het dierenrijk. Ze gebruiken zelfs gereedschap om voedsel te verzamelen. Het trucje leren ze gewoon van hun vrienden.

Het wordt ‘shelling’ genoemd, wanneer dolfijnen vis verzamelen in de grote lege schelp van een zeeslak. Ze nemen de schelp mee naar de oppervlakte en schudden hem dan leeg in hun mond. Normaal gesproken leren dolfijnen alles van hun moeder, maar dit trucje krijgen ze mee van hun vrienden, net als mensapen dat kunnen.

“Dit is een belangrijke mijlpaal,” zegt evolutionair bioloog Michael Krützen van de universiteit van Zurich. “Het laat zien dat cultureel gedrag van dolfijnen veel meer op dat van mensapen lijkt dan tot nu toe werd gedacht.”

Twintig jaar geleden werd er voor het eerst waargenomen dat dolfijnen gereedschap kunnen gebruiken. Toen werd duidelijk dat de dieren zeespons over hun snuit schuiven om zichzelf te beschermen bij het verzamelen van voedsel. Daardoor konden ze in dieper water op zoek naar eten. Maar dit gedrag werd overgedragen van moeder op dochter. Dat wordt verticale transmissie genoemd.

Er is ook een andere manier van leren, namelijk van dieren in de omgeving. Dit wordt gezien als een ingewikkelder leerproces en is voornamelijk bekend van mensapen.

Nu heeft een team onder leiding van ecoloog Sonja Wild van de Duitse universiteit van Konstanz ontdekt dat ook dolfijnen deze manier van leren beheersen. Daarvoor bestudeerden ze tien jaar lang meer dan duizend dolfijnen.

Vermoedelijk ontwikkelden de dieren het trucje vanwege een afname van vis en een toename van schelpen. “We kunnen enkel speculeren of het de afgenomen visstand is die dolfijnen stimuleerde om nieuw gedrag te leren,” zegt Wild. “Mogelijk heeft een overvloed aan dode zeeslakschelpen daarbij geholpen.”