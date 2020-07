Nieuwe studie voorziet omslagpunt: kolencentrales minder rendabel dan duurzame energievormen

Ongeveer 40 procent van de bestaande kolencentrales wereldwijd zou niet langer rendabel zijn. Het is goedkoper om ze te sluiten en nieuwe windparken en zonnepanelenprojecten te bouwen. Dat zeggen experts in een nieuwe analyse.

De deskundigen van het Rocky Mountain Institute, dat zich inzet voor een duurzame energietransitie, stellen dat steenkool een financieel omslagpunt heeft bereikt. In de meeste landen is het niet meer concurrerend met andere methodes om energie op te wekken.

De auteurs schatten dat een derde van alle kolencentrales niet meer rendabel is en beter gesloten zou kunnen worden om plaats te maken voor nieuwe duurzame energie-oplossingen. Dat percentage stijgt naar 73 procent in 2025, aldus de analisten.

Nu al is meer dan 80 procent van alle kolencentrales in de EU niet meer concurrerend. Dat wil zeggen dat ze zonder hulp van de overheid eigenlijk niet meer zouden draaien. In China ligt dat percentage nog op 43 procent, maar ook daar gaat de veroudering snel.

“Steenkool is binnenkort economisch verouderd, ongeacht emissieheffingen en luchtvervuilingsbeleid,” zegt Matt Gray, directeur van het Carbon Tracker Initiative. “Kolencentrales vervangen door goedkopere alternatieven bespaart de belastingbetaler niet alleen geld, het kan ook een belangrijke rol spelen bij het aankomende economisch herstel.”

En dan nemen de analisten nog niet eens de milieuwinst mee in hun berekeningen.