Studie: Opwarming van de aarde kost meer levens dan alle virussen bij elkaar

De aarde warmt op en dat is niet alleen erg voor de gletsjers en de ijsberen. Er gaan ook heel veel mensen aan dood. Hoeveel precies? Nou, meer dan aan alle virussen bij elkaar, becijferden onderzoekers in een grote, nieuwe studie.

De stijgende temperaturen eisen vooral hun tol in arme, hete delen van de wereld. Daar is geen geld om de benodigde maatregelen te treffen. Maar ook in rijke landen zullen mensen sterven aan de opwarming.

Als er weinig wordt gedaan aan het terugdringen van CO2-uitstoot zorgt de opwarming van de aarde ervoor dat het sterftecijfer tegen het eind van de eeuw stijgt met 73 doden per 100.000 mensen. Dat is ongeveer evenveel als het dodental van alle infectieziekten bij elkaar, dus niet alleen Covid-19, maar ook tbc, hiv, malaria, dengue en gele koorts.

Ouderen

De onderzoekers keken niet alleen naar het aantal mensen dat direct overlijdt door bijvoorbeeld overstromingen en bosbranden, maar ook indirect doordat mensen een hartaanval krijgen tijdens een hittegolf.

“Veel oudere mensen overlijden door indirecte hitte-effecten,” zegt onderzoeker Amir Jina van de universiteit van Chicago. “Het komt griezelig veel overeen met Covid-19. De kwetsbaarste mensen zijn degenen met onderliggende aandoeningen. Als je hartklachten hebt en je wordt dagenlang geteisterd door hitte dan kan dat net te veel zijn.”

Arme landen

Arme, hete landen zoals Ghana, Bangladesh, Pakistan en Soedan hebben het hevigst te lijden onder de opwarming van de aarde. In deze landen stijgt het dodental mogelijk met wel 200 mensen per 100.000 inwoners. Koudere, rijke landen als Noorwegen en Canada zullen hun sterftecijfer juist zien dalen, doordat minder mensen doodgaan van de kou.

“Arme mensen worden veel harder getroffen, omdat ze geen middelen hebben om zich aan te passen aan de hitte. De rijke landen, zelfs als er meer mensen sterven, hebben wel het geld om maatregelen te nemen,” zegt Jina. “Het is echt zo dat de mensen die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering, er het meest onder lijden.”