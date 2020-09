Nieuw plan van EU om CO2 met 55 procent te verlagen

Vandaag komt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie met nieuwe Europese klimaat-ambities. Over 10 jaar moet de CO2-uitstoot meer dan gehalveerd zijn.

Daartoe moeten de lidstaten jaarlijks 350 miljard euro extra investeren. Het geld is nodig voor de opwekking van meer duurzame energie, de ontwikkeling van schonere auto’s en maatregelen voor energiebesparing. Tot nog toe stond het doel op 40 procent minder CO 2 -emissies in 2030. Maar dat is te weinig ambitieus om 0 emissie in 2050 te halen.

Onzeker is of de lidstaten deze ambitieuzere doelstelling accepteren, Nederland doet dat wel.