Honden sporen op vliegveld Helsinki coronavirus op

Op het vliegveld van Helsinki hebben ze een veel eenvoudigere manier gevonden om het coronavirus op te sporen bij mensen: daar snuffelen honden even kort aan een huidsample en klaar is Kees.

Eerder deze week is op de luchthaven van de Finse hoofdstad een experiment begonnen, waarbij honden coronatests uitvoeren. De pilot duurt vier maanden. Blijkt de nieuwe testmethode een succes dan zullen voortaan veel meer honden worden ingezet om Covid-19 op te sporen, schrijft The Guardian.

Je hoeft niet bang te zijn dat er een hond aan je gezicht komt snuffelen. Er wordt een monster genomen van je huid en in een bakje geplaatst. In een apart hok ruikt een hond dan aan de sample. Het dier geeft een teken als hij het virus herkent.

100 procent accuraatheid

De honden zijn verrassend accuraat. Volgens een Franse studie hadden de dieren in 95 procent van de gevallen gelijk als ze het coronavirus roken bij een test met zweet van mensen. Volgens de onderzoekers van de diergeneeskundefaculteit van de universiteit van Helsinki was de accuraatheid van hun honden zelfs ‘bijna 100 procent’.

“Dit onderzoek overtreft onze verwachtingen,” zegt wetenschapper Anna Hielm-Björkman. “De honden herkenden in het verleden al kanker en andere ziekten, maar we zijn verbaasd dat het opsporen van corona zoveel gemakkelijker is.”

Snellere opsporing

De honden zijn niet alleen heel accuraat, ze kunnen het virus ook eerder detecteren dan normale labtests, namelijk al dagen voor de eerste symptomen. Bovendien hebben ze maar 10 tot 100 moleculen van het virus nodig, terwijl een laboratoriumtest zeker 18 miljoen deeltjes nodig heeft.

Finland is niet het enige land dat honden traint om Covid-19 te herkennen. Ook Saoedi-Arabië, Frankrijk, Chili, Australië en Brazilië willen honden in gaan zetten om het coronavirus sneller op te kunnen sporen.