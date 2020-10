Dit zijn de 10 ultieme reisbestemmingen volgens Lonely Planet

Is het midden in de tweede coronagolf alleen maar pijnlijk om plaatjes te zien van verre oorden, wetende dat je er voorlopig niet zult komen? Of kan het je inspireren en leidt het tot extra lange voorpret? Laten we daar maar vanuit gaan. Dat doet Lonely Planet immers ook. ‘s Werelds beroemdste reisgids wil je laten ‘dagdromen van de mooiste plekjes op aarde’ en ‘helpt je plannen maken voor de toekomst’, klinkt het.

Dit zijn volgens Lonely Planet de ‘tien ultieme reisbestemmingen’:

1. Petra, Jordanië

2. Galapagoseilanden

3. Uluru-Kata Tjuta National Park, Australië (Ayers Rock)

4. Okavango Delta, Botswana

5. Yellowstone National Park, VS

6. Bled, Slovenië

7. Iguazú-watervallen, Argentinië-Brazilië

8. Angkor Wat, Cambodja

9. Salar de Uyuni, Bolivia

10. Annapurna-circuit, Nepal