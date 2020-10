Oersterke kever overleeft zelfs auto die over hem heen rijdt

Er is een kever met zo’n sterk pantser dat zelfs een auto hem niet klein krijgt. Het diertje kan 39.000 keer zijn eigen lichaamsgewicht verdragen.

Het gaat om de Nosoderma diabolicus die in droge gebieden aan de westkust van de VS leeft. De kever kan zo’n 150 Newton (15 kilo) aan, voor hij in tweeën breekt. De druk die een auto veroorzaakt als hij over de kever rijdt, is 10 kilo. Een eitje dus, voor het supersterke dier.

Het pantser van een kever bestaat uit dekschilden. Bij deze speciale soort klikken die in elkaar, leggen de onderzoekers uit in een nieuwe studie. Zo wordt een soort hechtdraad gevormd over de hele buik. “Het is eigenlijk een soort legpuzzel,” aldus onderzoeker Pablo Zavattieri. “Het verbindt de verschillende bladen – de puzzelstukjes – met elkaar.” De kracht wordt daardoor gelijkmatiger over het lichaam verdeeld.

De schilden zijn heel sterk en stijf, maar kunnen ook meebuigen, waardoor ze niet snel breken. Bovendien kunnen de ‘puzzelstukjes’ elkaar ook weer los laten als dat nodig is. De onderzoekers bootsten in de studie het hechtdraad van de Nosoderma diabolicus na en ontdekten dat de sluiting net zo sterk is als een standaard bevestigingsmiddel bij vliegtuigen, maar dat het veel minder snel breekt.

“We kunnen mogelijk overschakelen van het gebruik van sterke, maar broze materialen naar materialen die energie afvoeren als ze dreigen te breken en op die manier zowel sterk, als veerkrachtig zijn,” concludeert Zavattieri. “Dat is wat de natuur met de Nosoderma diabolicus heeft gedaan.”