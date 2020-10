Alarmerend: nooit eerder bevroor deel Noordpool zo laat

Voor het eerst sinds het begin van de metingen is het ijs in de Laptevzee bij Siberië eind oktober nog niet bevroren. Oorzaak zijn de ongewoon hoge temperaturen in het noorden van Rusland.

Ook ligt de temperatuur van de Atlantische Oceaan in het gebied 5 graden boven gemiddeld. Klimaatwetenschappers vrezen een domino-effect in de hele poolregio.

De Laptevzee is deel van de Noordelijke IJszee voor de kust van Siberië. Afgelopen winter nam de hoeveelheid ijs al heel vroeg af. De zomer brak temperatuurrecords.

Normaal gesproken tonen grafieken dat het ijs in de Laptevzee in oktober weer sterk toeneemt, nu blijft de lijn vlak. Als gevolg is er een recordhoeveelheid open zee in het poolgebied.

“Het gebrek aan bevriezing tot nu toe deze herfst hebben we nog nooit eerder gezien in de arctische regio in Siberië,” zegt Zachary Labe van Colorado State University. “2020 is opnieuw een jaar dat consistent is met de snel veranderende omstandigheden in het arctisch gebied. Als we niet structureel onze uitstoot van broeikasgassen verminderen, wordt de kans steeds groter dat we halverwege deze eeuw al een ijsvrije zomer krijgen,” schrijft hij aan The Guardian.

Wetenschappers zijn bang dat het uitblijven van de bevriezing van het ijs processen in gang zet die de krimp van de ijskappen versnellen. Het is al langer bekend dat er door de afname van het ijs minder wit oppervlak is dat de zonnestralen terug de atmosfeer in reflecteert.