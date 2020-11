Misleiding bij twee derde stroomleveranciers: groene stroom is niet groen

Je wilt als consument graag bijdragen aan de energietransitie door over te stappen op groene stroom, maar dan moet je er wel op kunnen vertrouwen dat die stroom ook daadwerkelijk groen is. Bij twee derde van de energieleveranciers word je misleid: ze zijn niet zo duurzaam als ze zich voordoen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, Natuur & Milieu en milieuorganisatie WISE, die hun jaarlijkse Stroomranking presenteren. Ze toonden aan dat energieleveranciers grijze stroom inkopen en die verkopen als groene stroom door certificaten voor duurzame energie los bij te kopen.

Zo wordt er geen duurzame stroom opgewekt, maar alleen verplaatst. “Dat kan doordat in sommige landen mensen niet malen om die certificaten. Zo leveren ze in Noorwegen veel groene energie zonder certificaten”, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond tegen de NOS. “Die worden dan los door energieleveranciers hier ingekocht om niet-duurzame stroom groen te maken. Het is dus vooral marketing.”

Volgens de onderzoekers is de stroom het afgelopen jaar wel ietsje groener geworden dan een jaar eerder, vooral de hoeveelheid windenergie is toegenomen. “Interessant is dat Eneco echt duurzame stappen heeft gemaakt, dat zie je bij de andere grote leveranciers niet. Ook verrassend is dat een aantal prijsvechters is gaan vergroenen”, zegt Donat. Eneco scoort van de grote energieleveranciers verreweg het best.

Het bedrijfsleven blijft fors achter. “Je ziet dat consumenten groene stroom willen en het dus wordt geleverd. Maar op de zakelijke markt is die vraag niet zo groot. Dus sluizen sommige leveranciers de grijze stroom door naar die markt.”