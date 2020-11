Hele jaar door muggen in huis: “Het is niet koud genoeg”

Muggen, je verwacht ze in de zomer, het najaar misschien, maar ze zouden nu toch wel een keertje weg moeten zijn. Dat is helaas niet zo. Met een beetje pech zijn ze er de hele winter. Dat komt voornamelijk, omdat het veel te warm is.

“Dat brengt die beestjes in de war,” zei muggenexpert en professor aan de KU Leuven, Thierry Hance, eerder tegen HLN. “Wen er maar aan, want ze zijn bijna het hele jaar door aanwezig.”

Normaal gesproken verdwijnen muggen als het kouder wordt. “Wanneer de dagen korter worden, bereiden muggen zich voor op een stilstand van hun metabolisme, wat betekent dat ze dan niet meer bewegen.”

Maar doordat het maar niet koud wil worden, blijven de beestjes wakker. “Ze kregen tegenstrijdige signalen en raken niet in slaap als ze proberen te overwinteren. In sommige gevallen blijven ze zelfs steken.”

Muggen blijven het liefst op warme plaatsen, zoals onze slaapkamer. “Als het nu eens een paar nachten goed zou vriezen, dan waren er nu helemaal geen muggen. Het was de afgelopen weken veel te mild en er was meer dan voldoende regen.” Daar houden muggen van.