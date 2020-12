Dit is de zonnigste plaats van Nederland

Ben je een zonaanbidder dan kom je er in de Hollandse winter maar bekaaid vanaf. Zeker in de duistere binnenlanden. Want kennelijk moet je voor de meeste zon aan de kust zijn: Vlissingen is de zonnigste plaats, gevolgd door Den Helder, maar ook in Hoek van Holland scheen de zon opvallend veel.

Over het hele jaar bezien was Vlissingen het zonnigst. In het Zeeuwse stadje scheen de zon maar liefst 2135 uur tot nu toe. In de lente was het dan weer het best toeven in Hoek van Holland. In enkele andere periodes was Den Helder het zonnigst.

In het hele land scheen de zon gemiddeld 1980 uur. Daarmee was 2020 het op twee na zonnigste jaar ooit. Alleen in 2003 en 2018 waren er nog meer zonuren. De lente van 2020 was zelfs de zonnigste ooit gemeten. Zeven van de tien zonnigste jaren waren in deze eeuw, waarmee de opwarming van de aarde steeds beter terug te zien is in de cijfers.