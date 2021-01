Topwetenschappers waarschuwen voor duistere toekomst: “Mensen hebben het niet door”

De wereld is op weg naar een ‘afgrijselijke toekomst’. Daarvoor waarschuwt een groep internationale wetenschappers. De opwarming van de aarde versnelt en het verlies aan biodiversiteit bedreigt het voortbestaan van alle soorten op aarde, stellen ze. Ze roepen wereldleiders op tot actie.

Een team van zeventien vooraanstaande wetenschappers schetste woensdag een ‘duistere prognose’. “De toekomst van de planeet is meer in gevaar dan over het algemeen wordt gedacht.” Ze citeren zo’n 150 studies waarin wordt beschreven hoe het milieu op aarde is veranderd. Volgens de experts heeft de wereld een ‘wake up-call’ nodig.

Daniel Blumstein, professor aan het Institute of the Environment and Sustainability van de University of California zegt dat het niet overdreven is om het over het potentiële risico voor onze beschaving te hebben. “Misschien dat mensen het wel herkennen, maar dat ze de urgentie niet inzien of dat ze niet bereid zijn om persoonlijke opofferingen te doen,” zegt hij tegen CNN.

De tijd die zit tussen de ecologische ineenstorting en de socio-economische impact ervan maakt dat mensen de ernst van de situatie niet begrijpen, schrijven de wetenschappers. “De mainstream vindt het moeilijk om de omvang van dit verlies te vatten, ondanks de continue erosie van de menselijke beschaving,” zegt ook hoofdauteur professor Corey Bradshaw, van de Australische Flinders University in een statement. “Sterker nog, de schaal van de bedreigingen voor de biosfeer en al zijn levensvormen is zo omvangrijk dat het zelfs moeilijk te bevatten is voor goed geïnformeerde experts.”

Van tijd tot tijd waarschuwen wetenschappers dat de aarde zich op een cruciaal omslagpunt bevindt. Recent onderzoek wees nog uit dat de populaties wilde dieren in vier decennia met 68 procent zijn afgenomen. Oorzaak is de menselijke consumptie. We zitten in een zesde massa-extinctie en hebben al honderden soorten uitgeroeid door vervuiling, vernietiging van de natuurlijke habitat en de jacht. Volgens de groep experts moeten wereldleiders zo snel mogelijk de ernst inzien van de situatie en radicaal in actie komen.