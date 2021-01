De machtige Etna barst uit: indrukwekkende beelden van Europa’s grootste vulkaan

Eerder deze week spuwde de Etna weer een grote hoeveelheid lava, vuur en as de Siciliaanse lucht in. Het leverde spectaculaire beelden op.

Op 17 januari begon er al lava te lekken uit de zuidoostkrater van de grootste vulkaan van Europa. Maandagavond ging de Etna helemaal los. Er was een hevige explosie van gas, lava en as. Tot bijna 30 kilometer verderop werden as en lavapuin gevonden.

Op de Stromboli na is de meer dan 3300 meter hoge Etna de actiefste vulkaan van Europa en een van de actiefste ter wereld. De Etna ligt aan de oostkant van Sicilië vlakbij de stad Catania.

Er zijn regelmatige grote uitbarstingen, die meestal geen slachtoffers maken. De hevigste van de laatste honderd jaar was in 2001. De uitbarsting duurde 24 dagen en verwoestte vele gebouwen en de kabelbaan.

Italian authorities issue ash advisory after eruption of Mount Etna. This video shot about 14 miles from the base of the volcano shows a huge plume of smoke rising as lava shoots towards the sky. https://t.co/7BhMUkKaJC pic.twitter.com/bqErtZwin9