Grootste klimaatenquête ooit: ‘De stem van het volk is duidelijk, mensen willen actie’

Wie als politicus denkt stemmen te verliezen door klimaatbeleid in te voeren, leeft in het verleden. Wereldwijd zijn de mensen klaar om het probleem aan te pakken, zo blijkt uit de grootste enquête ooit naar het onderwerp.

De VN ondervroeg 1,2 miljoen mensen in 50 landen. Twee derde van hen ziet klimaatverandering als een ‘wereldwijde crisis’. Hoewel jongeren tussen de 14 en 18 jaar het meest bezorgd zijn om de opwarming van de aarde vindt ook 58 procent van de 60-plussers dat er heel snel iets moet gebeuren. Groot is het verschil tussen generaties dus niet.

Zelfs als de maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan grote impact hebben op hun eigen land is de meerderheid van de ondervraagden voorstander van zulk beleid. Zo steunen mensen in landen waar fossiele brandstoffen een grote bron van CO2-uitstoot zijn een transitie naar duurzame energie.

Populairste acties om de klimaatcrisis te tackelen zijn het beschermen en herstellen van bossen, de overstap naar groene energie en klimaatvriendelijke landbouw. Een plantaardig dieet was het minst populair. Daar was slechts 30 procent voorstander van. “De stem van het volk is duidelijk,” zegt klimaatadviseur bij de VN, Cassie Flynn. “Ze willen actie om de opwarming te stoppen. De belangrijkste boodschap is dat als overheden grootschalig klimaatbeleid willen invoeren, de mensen achter hen staan.”

In het Verenigd Koninkrijk en Italië vonden met 81 procent de meeste mensen dat er een klimaatcrisis is. Maar ook in landen als de VS en Rusland stond 59 procent achter die stelling. Het laagst scoorde Moldavië, waar 50 procent sprak van een noodtoestand wat het klimaat betreft.