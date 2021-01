Bijzonder fenomeen: Miljarden cicaden komen na 17 jaar weer uit de grond in VS

Het was me het winterslaapje wel voor miljarden cicaden aan de oostkust van de VS. Na maar liefst zeventien jaar komen ze allemaal tegelijk weer uit de grond om te paren. Je kunt je voorstellen wat een hels kabaal dat gaat opleveren.

De insecten behoren tot de magicicada, die een zeventienjarige levenscyclus hebben. Ze leven al die tijd als larven onder de grond waar ze zich voeden met het sap van plantenwortels. Als ze dan eindelijk bovengronds mogen, is het feest van korte duur: na hooguit een maand gaan ze dood. Net genoeg tijd om eitjes te leggen, zodat hun nakomelingen zich weer zeventien jaar lang onder de grond kunnen terugtrekken.

Naar verwachting komen de miljarden insecten rond half mei tot leven als het enkele dagen 18 graden is op tien centimeter onder de grond. De Amerikanen zullen het vanzelf merken: een mannetje kan al tot 100 decibel lawaai maken. Dat is net zoveel geluid als een motorfiets produceert.

Er zijn ook cicaden die dertien jaar ondergronds blijven. Beide cycli zijn priemgetallen. Dat is vermoedelijk, omdat dieren die cicaden eten, zoals vogels, spinnen en mieren, zich dan niet kunnen aanpassen aan hun levenscyclus. Ook biedt de massale opkomst bescherming tegen vijanden: als er heel veel worden opgegeten, blijven er nog genoeg over voor de voortplanting.

Sir David Attenborough over de opmerkelijke levenscyclus van de cicaden.