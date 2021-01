Midas Dekkers: “Relschoppers zijn net aangespoelde potvissen”

De relschoppers die een spoor van vernielingen achterlieten in de Nederlandse binnensteden zijn volgens Midas Dekkers niet zomaar een stelletje aso’s. “Dit ‘schorem’ zal zorgen voor de veerkracht van onze soort om corona weer te boven te komen.”

Potvissen

“Ik denk aan aangespoelde potvissen als ik deze kerels bezig zie,” zegt de bioloog tegen Het Laatste Nieuws. “Elk jaar staan Belgen en Nederlanders er op het strand met open mond naar te staren, want zonder uitzondering hangt er een enórme piemel aan. Het is geen toeval dat potvissen én relschoppers altijd jonge mannetjesdieren zijn. In elke groep zitten een paar van die lefgozers. Met hen loopt het vaak slecht af, maar ze zijn hartstikke nuttig voor de overleving van de hele soort.”

“Als jouw kind in een hoge boom vastzit, heb je niks aan zo’n brave figuur als ik, die netjes de corona- en andere regels volgt. Je hebt veel meer aan zo’n ongehoorzaam ‘tuig’ dat bereid is om te rellen. Dat klimt zó de boom in. Met hun lef kan je Amerika ontdekken, oorlogen winnen of – tja – het station van Eindhoven aan scherven slaan.”

Moeders pappot

Midas ziet de relschoppers niet als een enorm kwaad. “Over een jaar of tien zijn dit huisvaders met IKEA-meubels die zich de ogen uit hun kop schamen. Meer dan om IQ draait het om hormonen en groepsdrang. Ze kunnen geen coronajaar lang bij moeder naast de pappot zitten. Deze jongeren die nu de Jumbo-supermarkt leegroven, zijn deel van de kracht waardoor wij als soort weer uit deze corona-ellende zullen opveren. Met wat geluk.”

“Ieder karakter heeft zijn nut in de evolutie. Ieder kiest een andere strategie om zich aan te passen en uiteindelijk te overleven als soort. Braaf doen wat de overheid vraagt of overal lak aan hebben: het heeft in principe allebei kans op succes. Het is even valabel, in de biologie.”

Wolven en tijgers

De overheid benadrukt keer op keer dat we corona ‘samen’ moeten oplossen en wees op onze eigen verantwoordelijkheid om het collectief te beschermen. Dat dit keer op keer mislukte, is niet gek, legt Midas Dekkers uit. “De mens is nooit alleen maar collectief geweest. Wij zitten tussen de wolven en de tijgers in, tussen de groepsdieren en solitaire dieren. Bind een hond moederziel alleen vast en hij haalt het niet. Hij weet niet hoe hij in eenzaamheid moet leven. Een kat wel. Mensen zijn beide. Op één dag switchen wij wel 100 keer van strategie: ‘Zal ik dit keer deze groep volgen of niet?”

Doorsukkelen

Toch komen de meeste mensen de coronacrisis best goed door. “Dat is het knappe van de evolutie. Het leven ís vaak helemaal niet leuk. Lijden, miserie en dood. Toch zit in elk van ons een drang tot overleven ingebouwd. De diersoort zonder lust for life, overleeft simpelweg niet. Het maakt corona een mooie metafoor voor het leven. ‘Vandaag is misschien niet zó’n leuke dag’, denk je dan, ‘maar morgen schijnt de zon wel weer.’ Dat wordt dan overmorgen. Of volgend jaar. Zo sukkelen we de coronatijd door. En zo’n jaartje of 75 in dit leven.”

Beste anticoronamiddel

Maar ook de bioloog waarschuwt voor nieuwe pandemieën. “Corona of andere virussen zullen blijven muteren tot wij en masse doodgaan. We zijn met te veel mensen op aarde. Dat roept ‘tegenkrachten’ op. Het idiote is: we hébben al zestig jaar het beste anticoronamiddel in handen. De anticonceptiepil. Hadden we die vaker geslikt, dan zaten we nu niet in deze drab. Als wij met vaccins denken te ontsnappen aan de dood, dan staat ons nog een kleine verrassing te wachten. We kunnen deze slag winnen, maar nooit de oorlog.”