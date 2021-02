Waarom de nijlpaarden in Colombia dood moeten

De paar nijlpaarden die drugsbaron Pablo Escobar achterliet in zijn privédierentuin hebben zich razendsnel voortgeplant. Bijna dertig jaar na zijn dood vormen ze een bedreiging voor mens en natuur. Wetenschappers zien maar één oplossing.

De dieren beperken hun territorium allang niet meer tot het landgoed van de voormalige drugslord, maar hebben zich verspreid door het gehele moerasgebied tussen Medellin en Bogotá. Er is geen enkel dier dat het op hen gemunt heeft dus ze planten zich rustig voort. Het zijn er inmiddels zo’n 65 tot 80. De bevolking heeft er geen probleem mee, omdat ze toeristisch geld in het laadje brengen.

Maar wetenschappers zijn iets minder enthousiast. Niet alleen omdat nijlpaarden tot de dodelijkste dieren ter wereld behoren, maar ook omdat ze geen ruimte laten voor andere inheemse diersoorten. Ook wordt het water vies, omdat de beesten erin poepen. “Dit is waarschijnlijk een van de grootste bedreigingen van invasieve exoten ter wereld”, zegt ecoloog Nataly Castelblanco-Martínez tegen persbureau AP.

Naar schatting zijn er over enkele jaren 1500 nijlpaarden in het gebied. De overheid poogt ze nu te steriliseren, maar dat gaat niet snel genoeg. “De dieren afmaken is de enige manier om hun impact op het milieu te beperken”, staat in een studie die in vakblad Biological Conservation verscheen. De onderzoekers spreken van een ‘ecologische tijdbom’.