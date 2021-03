Suez: tijd dringt, 20 schepen met levende dieren wachten

Er is voorzichtig optimisme over het vlot trekken van het containerschip dat het Suezkanaal blokkeert. Er is een file ontstaan van 320 schepen die wachten op hun beurt als de doorgang weer open is. De meeste van die schepen vertegenwoordigen een economische waarde. Als ze niet door kunnen varen kost dat geld en worden mogelijk artikelen schaars.

Maar 20 schepen liggen stil met levend vee. Zo’n verscheping is voor dieren in het algemeen een beproeving. Maar als de tocht veel langer duurt dan verwacht zullen dieren het niet overleven, onder meer omdat het voedsel opraakt

“Mijn grootste angst is dat de beesten in voedsel- en waternood komen”, zegt Gerit Weidinger van de dierenorganisatie Animals International. “Ze dreigen uit te hongeren of te dehydrateren. En wat moet er dan met de stoffelijke resten gebeuren? Deze hele situatie is een tikkende tijdbom.”