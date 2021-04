Steeds meer bedwantsen: zo houd je de beestjes uit je bed

De bedwants rukt op. En beestjes in je bed, het is een gruwel die je graag voorkomt. Dus wat doe je als je de minuscule diertjes op je laken ontdekt? “Als er echt heel veel zitten, moet je een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.”

Bedwantsen zijn over komen waaien uit de VS, waar ze resistent werden voor pesticiden. “In de VS – vooral in New York – zijn bedwantsen echt een enorme plaag geworden,” legt biologe Anne-Catherine Mailleux uit in Het Laatste Nieuws. “En door de mondialisering zijn ze nu ook Europa aan het veroveren. Dat is niet moeilijk, he, het volstaat dat er een paar in je koffer kruipen en er bij jou thuis weer uit kruipen.”

Veel mensen denken dat ze last hebben van muggen, de beten zien er immers hetzelfde uit. Toch gaat het om een hardnekkiger diertje. Een volwassen bedwants kan wel zo groot worden als een appelpitje dus hij is goed met het blote oog te zien. Ook kun je zwarte of rode sporen vinden in je bed van hun ontlasting of het bloed dat ze uit je hebben gezogen.

Er zijn verschillende manieren om van het ongedierte af te komen, maar makkelijk is het niet. “Als er echt heel veel zitten, moet je een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Die werken dan met insecticide of hete stoom. Zo’n behandeling kan vanaf zo’n 400 euro. Voor als je het zelf wil proberen, zijn er vallen op de markt. Dat is sowieso beter dan ze zelf met insecticide proberen weg te krijgen: insecticide in je slaapkamer is geen aanrader. Die vallen werken met lijm, dus die zijn niet giftig.” Het is belangrijk om er vroeg bij te zien, voor het een plaag wordt.