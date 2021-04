Groot deel van Nederland wit: lange files en overlast

Vanochtend kleurt de wereld weer voor even wit. Prachtig om te zien, maar minder fijn als je de weg op moet. Op de A2 stond 40 kilometer file en de A27 is gedeeltelijk dicht tot zeker 11 uur.

Er is al 2,5 miljoen kilo zout gestrooid en langs de kust zijn er windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur. De sneeuw gaat wel snel over in regen en de windkracht neemt af in de loop van de ochtend.

Er zijn diverse ongelukken gebeurd. Zo schaarde er op de A27 een vrachtwagen wat tot schade aan de weg leidde, die nu gedeeltelijk is afgesloten. Het zorgde voor lange files, ook op de A2, waar vanochtend 40 kilometer stond. Tussen Den Bosch en Utrecht liep het verkeer een uur vertraging op.

In een groot deel van het land is de code geel, die het KNMI gisteren al afkondigde, verlengd tot zeker 10 uur.