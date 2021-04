‘s Werelds rijksten vormen ‘hart van klimaatprobleem’

De rijkste mensen op de wereld moeten hun leefstijl drastisch aanpassen om klimaatverandering tegen te gaan, klinkt het in een nieuw rapport, waarover BBC News schrijft.

De rijkste 1 procent veroorzaakt twee keer zoveel CO2-uitstoot als de armste 50 procent, stelt de VN. De rijkste 5 procent - vrijwel alle Nederlanders vallen daaronder - zorgde voor 37 procent van de toename van CO2-uitstoot tussen 1990 en 2015.

Deze 'vervuilingselite' moet rap minder gaan vliegen en autorijden. Ook moeten ze hun huizen beter isoleren, zo valt te lezen in het rapport van de Britse Cambridge Sustainability Commission. Hoofdauteur Peter Newell, van Sussex University, vertelt BBC News: "We zijn groot voorstander van technologische verbeteringen en efficiëntere producten in de strijd tegen klimaatverandering, maar het is duidelijk dat er drastischere actie nodig is, want de uitstoot blijft toenemen."

“We moeten de overconsumptie een halt toeroepen en de beste plek om daarmee te beginnen is bij de vervuilende elites die veel meer dan hun deel bijdragen aan de uitstoot van CO2." Arme landen zoals India hekelen de westerse landen al langer vanwege hun houding tegenover klimaatverandering. India vindt bijvoorbeeld dat de vervuiling in het land nog mag toenemen, omdat de emissie per persoon nog altijd veel lager is dan in rijke landen.