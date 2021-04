Het wordt weer warmer

April was tot nu toe koud en nat, niet echt de lente die je wil, maar daar komt verandering in. Gisteren en vandaag scheen de zon al volop en voelde het warm aan, maar de komende dagen gaat het nog mooier worden.

"Komende nacht wordt het opnieuw een koude nacht. In het binnenland gaat de temperatuur richting nul graden", zegt Brian Verhoeven van Buienradar. Maar daarna wordt het langzaam wat warmer.

"De piek in temperatuur is op dinsdag. Dat wordt voorlopig de zachtste dag met in de middag een temperatuur tussen 14 en 17 graden," aldus Verhoeven.

Daarna koelt het weer iets af. Ook zal er bewolking zijn en af en toe regen. "Maar iedere dag is er wel ruimte voor de zon. Wie een gevoelige huid heeft en in het zonnetje zit, kan verbranden," klinkt het nog.