Duizenden dode vissen spoelen aan in Spanje: groene soep door bestrijdingsmiddelen

Rond het bij toeristen populaire Mar Menor zijn duizenden vissen dood aangespoeld. De lagune in Zuid-Spanje kleurt groen, de mensen blijven weg. Het is vermoedelijk het gevolg van bestrijdingsmiddelen die in het water terechtkomen.

Volgens El Pais zijn er al zeker 4500 dode vissen en schelpdieren gevonden. "De vissen zwemmen naar de randen op zoek naar zuurstof, en eindigen happend naar lucht op het strand", vertelt Isabel (57), die in de buurt woont.

Milieuorganisaties wijzen naar de intensieve landbouw. Via de bodem en het grondwater komen bestrijdingsmiddelen in de lagune terecht. Het nitraat en fosfaat in de middelen verergert de groei van algen, waardoor de zuurstof in het water afneemt en de vissen sterven.

In Spanje is de kassenteelt gigantisch. De 'plastic zee', zoals de kassen worden genoemd, is vanuit de ruimte te zien. In de arme Spaanse regio worden veel meloenen en sla geteeld voor Noord-Europa. De economische belangen zijn groot, maar de vervuiling is navenant. Plastic waait naar zee en de bodem raakt verontreinigd.

Zo erg dat de vissen het leven laten in Mar Menor, oftewel 'de kleinere zee', een van de grootste zoutwaterlagunes van Europa.