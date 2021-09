Reuzenwesp weer gespot in Nederland: nesten worden vernietigd

Al op zestien plekken in Nederland is de Aziatische hoornaar opgedoken. De reuzenwesp lijkt gevaarlijker dan hij is. Toch zijn we hem liever kwijt dan rijk. Hij eet namelijk de toch al schaarse bijen op.

Om precies te zijn, is de wesp gesignaleerd in: Drenthe (Meppel), Zuid-Holland (’s-Gravendeel en Dordtse Biesbosch), Zeeland (Yerseke, Terneuzen, Hulst, Hoek en Middelburg), Noord-Brabant (Goirle, Rijen, Oud Gastel, Eindhoven, Bergen op Zoom en Milheeze) en Limburg (Guttecoven en Etsberg). Alleen in Hoek, Eindhoven en ’s-Gravendeel zijn nesten gevonden.

De Aziatische hoornaar is een ongewenste exoot in Europa, omdat hij bijen opeet, die toch al worden bedreigd. In 2017 dook het insect voor het eerst op in Zeeland. Het is zaak om de komende tijd extra alert te zijn, omdat de koninginnen dan uitvliegen en de dieren zich zo verder kunnen verspreiden over het land.

Nederland is verplicht om nesten met Aziatische hoornaren te verwijderen, omdat ze op de Europese lijst staan van 66 exotische diersoorten, die zich niet over het continent mogen verspreiden.

De Aziatische hoornaar kan 2 tot 3 centimeter lang worden, ongeveer twee keer zo groot als gewone wespen. In tegenstelling tot de wesp steekt de hoornaar veel minder vaak mensen. Als het toch gebeurt, is de schade wel groter. De Europese hoornaar is met 3 tot 4 centimeter nog groter.