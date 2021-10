Hoe kan het dat eind oktober de meeste bomen nog groen zijn?

Er dwarrelen wel wat blaadjes naar beneden, maar het bos is nog opvallend groen. Het is nog steeds wachten op de typische herfstkleuren. De verklaring? Het was erg warm in september en oktober.

"Vol in blad en nog heel weinig herfstkleuren", zegt bioloog Arnold van Vliet van de universiteit Wageningen in het NOS Radio 1 Journaal over de bomen in ons land. Hij legt uit dat het door de hoge temperaturen komt van de laatste tijd. "We zitten in de top-10 van de warmste september- en oktobermaanden. Doordat nachtvorst uitblijft, komt de bladverkleuring heel traag op gang."

Bomen verliezen hun blad als het koud wordt, omdat ze bij vorst hun bladeren niet meer kunnen voorzien van vocht en dan zouden ze sterven, vertelt Van Vliet. "Dat bladeren gaan vallen, wordt weer bepaald door vorst, de daglengte en temperatuur."

Als bomen geen blad meer hebben kunnen ze geen CO2 meer opnemen. "Rond deze tijd begint de CO2-concentratie weer op te lopen omdat bomen het niet meer opnemen nadat ze hun bladeren verliezen." Toch helpt het late bladverlies niet tegen de opwarming van de aarde, zegt Van Vliet. "Die blaadjes vallen weer naar beneden, daar worden ze verteerd in de bodem en dan komt de CO2 gewoon weer vrij."

Hoe rood de bomen kleuren hangt ook af van het weer. "De intensiteit van herfstkleuren wordt bepaald door de hoeveelheid zon, maar ook koude nachten zonder nachtvorst. Meer zon en koude nachten betekent meer roodvorming."