Waarom het voor het milieu beter is aardappelen te eten dan rijst of pasta

We eten in Nederland almaar minder aardappelen. Het is hipper pasta of rijst te gebruiken. Maar voor het milieu gaat er niets boven aardappelen, zeker als ze gewoon uit Nederland komen.

Het energie- en ruimtebeslag loopt op in de volgorde aardappelen-pasta-rijst. Door rijst te vervangen door pasta of een product als couscous, of door wat vaker aardappelen te eten, kan er op energie en ruimte worden bespaard. Aardappelen zijn een belangrijke bron van vitamine B1 en vitamine C. Pasta en rijst leveren minder vitamine B1 en helemaal geen vitamine C.

De aardappel laat in vergelijking met pasta en rijst een zeer lage milieudruk achter. Dat blijkt uit cijfers van het Voedingscentrum. In een wereld waar ijskappen smelten en klimaatdoelstellingen niet worden gehaald, kijken consumenten met een kritische blik naar de footprint die een product achterlaat. In dit artikel worden alle feiten op een rijtje gezet om een helder beeld te krijgen van de impact van de aardappel op het milieu.

Honderd gram gekookte aardappelen bevat gemiddeld 17 gram aan koolhydraten. Zowel rijst als pasta hebben gemiddeld 25 gram aan koolhydraten per 100 gram. Het voedingscentrum adviseert een volwassen mens ongeveer 200 gram koolhydraten per dag te nuttigen.