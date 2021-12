Een witte kerst? Het sneeuwt wel

Een witte kerst is een groot woord, maar hier en daar sneeuwt het wel vandaag. Vooral in het zuiden en oosten van het land is er kans op een dun wit laagje.

Daarentegen gaat in het midden en noorden juist de zon schijnen, maar is het wel steenkoud. In Groningen voorspelt Weerplaza temperaturen tot -6 graden en door de noordoostenwind daalt de gevoelstemperatuur naar -10. In het zuiden van het land blijft het net boven nul.

In het oosten van Brabant en het noorden van Limburg hebben mensen de grootste kans op een witte kerst. Daar wordt een laagje van 1 tot 3 centimeter verwacht.

De nacht naar tweede kerstdag wordt ijzig koud. Het kwik kan zakken tot -9. Maar daarna begint het te dooien. Alleen in het noorden van het land zal het nog onder nul blijven.

Op Twitter delen mensen gretig plaatjes van wat je met een beetje goede wil een witte kerst zou kunnen noemen:

