Vulkaanuitbarsting Tonga zelfs vanuit de ruimte te zien

Op het Polynesische eiland Tonga in de Grote Oceaan is een onderwatervulkaan uitgebarsten. De enorme wolk die zo ontstond is vanuit de ruimte te zien. Voor enkele eilanden in de buurt is een tsunamiwaarschuwing afgegeven.

De aspluim van de Hunga Tonga Hunga Ha’apai-vulkaan kwam maar liefst 20 kilometer hoog. De vloedgolf die door de explosie ontstond leidt er toe dat het zeewater al over enkele eilanden stroomt. Zaterdagavond lokale tijd vond er nog een tweede uitbarsting plaats. Bewoners zijn gevlucht naar hoger gelegen plaatsen.

Op Fiji, de eilandengroep bij Nieuw-Zeeland die op 700 kilometer afstand ligt van Tonga, was de uitbarsting te voelen en te horen. Er zijn ook tsunamiwaarschuwingen afgegeven voor het Amerikaanse eiland Samoa en er kunnen vloedgolven ontstaan bij de Nieuw-Zeelandse kust.