RIVM adviseert ouderen en zieken airco aan te zetten. Daar is een milieueconoom erg boos over

Het RIVM adviseert in haar hitteplan, vooral bedoeld voor ouderen en kwetsbaren, om tijdens deze bloedhete dagen de airco aan te zetten. Dat was tegen het zere been van een milieueconoom.

Die noemde het zelfs 'onthutsend' dat een overheidsinstituut dit advies uitbracht. "Heel Europa is bezig om ervoor te zorgen dat mensen géén airconditioner kopen, maar in Nederland doen we vrolijk of er niets aan de hand is", schreef Jetske Bouma op LinkedIn. Haar bericht werd al meer dan 2000 keer geliket. Vermoedelijk ook door jonge, fitte mensen in een goed geïsoleerd huis.

Hartkwaal

De hitte is met name schadelijk voor ouderen en kwetsbaren, denk aan mensen met een hartkwaal. Die kunnen echt overlijden door de hitte. Vooral zij moeten proberen om hun omgeving zoveel mogelijk te koelen door bijvoorbeeld gordijnen dicht te houden of dus een airco aan te zetten.

De energiecrisis is een gevolg van de oorlog in Oekraïne en komt mede doordat Europa, wetende dat de relatie met Rusland moeizaam is, zich volledig afhankelijk heeft gemaakt van het Russische gas. Daar ga je toch niet mogelijk je leven voor opofferen?

Leven wagen

Bovendien zo reageert het RIVM in het AD: "Het is niet zo dat we zeggen: je móét een airco kopen want alleen zó kom je deze dagen door. We geven verschillende tips over hoe je je huis kunt verkoelen, bijvoorbeeld met zonwering of een ventilator. [...] Maar voor de mensen met een kwetsbare gezondheid of die echt slecht tegen hitte kunnen kan een airco dezer dagen wel echt uitkomst bieden.”

Toch vindt Bouma dat zij hun leven in de waagschaal moeten leggen. "We hebben een realiteit waarmee we moeten dealen. Die is niet leuk, maar met een energievretende airco gaan we dit probleem niet oplossen.” Doordat een aantal ouderen en kwetsbaren de airco tijdens deze vijf hete dagen uitlaten, gaan we de crisis ook echt niet oplossen.